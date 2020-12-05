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Aktüel Konya'da dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
Aktüel

Konya'da dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 01:25:23 -
Konya'da dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 aylık evli olduğu karısını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi telefonla arayan koca, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim" diyerek kendisini ihbar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 40658 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Sabri Ç. (21), sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde polis merkezini aradı, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim." dedi.

Gelen ihbar üzerine yola çıkan polis ekipleri, verilen adresin sağlıklı olmaması üzerine, bir süre ihbarın yapıldığı evi aradı. Ekipler, yeniden irtibat kurdukları Sabri Ç'nin, "Balkonda sizi bekliyorum" demesi üzerine verilen adresi buldu.

Eve gelen ekipler, 18 yaşındaki Ece Ç'yi yerde kanlar içerisinde, hareketsiz vaziyette buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan genç kadının öldüğünü belirledi.

Genç kadının cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi Sabri Ç, gözaltına alındı.

Sabri Ç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Çiftin Samsun'dan geldiği, Beyşehir'de evlendiği, Sabri Ç'nin inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığı öğrenildi.


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