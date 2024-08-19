Konya'da dorsesi açılan tır EDS'yi yıktı! İşte o anlar
Konya'da, seyir halindeyken dorsesi açılan tır Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) yıktı. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Kulu ilçesi Konya-Ankara kara yolunda meydana geldi.
Gökhan K., 06 ENN 17 plakalı TIR’ıyla Adana'dan aldığı mısır yükünü Kulu ilçesindeki bir fabrikaya getirip boşalttıktan sonra yola çıktı. Ankara yönüne giden TIR’ın açık olan dorsesi, ilçe girişindeki EDS’ye çarptı.
EDS YOLA DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle hasar alan sistem yola devrildi. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kaza nedeniyle Konya istikametine trafik, otomobillere tek şeritten sağlanarak büyük araçlara kapatıldı. Gökhan K.’nın ifadesinde, “Seyir halindeyken dorse açılmış. Benim haberim olmadı” dediği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.