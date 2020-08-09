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Gündem

Konya'da doğalgaz patlaması! Ekipler sevk ediliyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Yaşanan olay sonrası ekipler bölgeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:23:00 - 2020-08-09 15:12:46
Konya'da doğalgaz patlaması! Ekipler sevk ediliyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir mahallede doğalgaz patlaması yaşandı. Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'ta meydana gelen patlama sonrası olay yerine birçok itfaiye ve kurtarma ekibi geldi.

Patlamada can kaybı yaşanmazken bölgede bulunan işyerlerinde hasar oluştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor. İnşallah olmaz. Binanın içi boşaltılıyor. Halen ne olduğu tam anlaşılamadı ama doğal gaz kaynaklı bir sıkışma ve patlama olduğu düşünülüyor. Yüksek basınçlı, tozu dumana katan bir patlama oldu. Ateşli veya alevli bir patlama değil. Yangın tehlikesi şu anda görülmüyor. Gerekli tedbirler alındı" dedi.

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