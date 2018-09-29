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Konya'da devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 23:40
Konya'da devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Muharrem Gürsoy idaresindeki 07 CEZ 41 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde, yoldan çıkarak, bahçe duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Muharrem Gürsoy ile araçta bulunan eşi Cahide Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 23:40
  1. Konya
  2. Afyon
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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