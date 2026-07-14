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Gündem Konya'da dehşet: Üvey annesini ve kız kardeşini katletti!
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Konya'da dehşet: Üvey annesini ve kız kardeşini katletti!

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Konya'da dehşet: Üvey annesini ve kız kardeşini katletti!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde üvey annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak katleden cinayet şüphelisi, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İddiaya göre, Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak'ta Rahman Ö. ile evde bulunan üvey annesi Dursuniye Ö. ve kız kardeşi Esmanur Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rahman Ö, üvey annesiyle kız kardeşini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, anne ile kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Rahman Ö. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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