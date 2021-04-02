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Yerel Konya'da büyük operasyon! 12 tutuklama
Yerel

Konya'da büyük operasyon! 12 tutuklama

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 12:18:00 -
Konya'da büyük operasyon! 12 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 33,86 gram esrar, 54,67 gram eroin, 32,73 gram metamfetamin, 705 sentetik ecza hap maddesi, bir miktar sentetik kannabinoid ile hassas terazi ve 7 silah ele geçirildi.

17 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 12'si hakkında tutuklama kararı verilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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