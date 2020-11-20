  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da bir üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
Aktüel

Konya'da bir üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

3 tutuklu sanığın 12 yıldan 18'er yıla kadar cezalandırılmaları istendi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:32:43 -
Konya'da bir üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

KONYA (AA) - Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İsa Koç, Adil Koç ve Hüseyin Koç ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.G, polis memuru olduğunu, ihbar üzerine olay yerine gittiğinde, maktul üniversite öğrencisinin, Koç ailesinin bahçesinden dışarı çıkmak için duvara tırmanmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

Maktulün tel örgüler nedeniyle dışarı çıkamadığını anlatan A.G, "Bu nedenle maktulü çıkmaması için tuttum. Diğer polis memuru arkadaşlara maktulü indirmelerini söyledim. Maktulün kafasında ve sırtında kan gördüm, ancak çok fazla bir yarası gözükmüyordu. Daha sonra maktul yere yığıldı kaldı." ifadesini kullandı.

Tanık olarak dinlenen polis memuru B.M. de olay yerinde silah sayılabilecek bir alet görmediğini anlattı.

Savcı mütalaasında, sanıkların bahçe kapısını kilitleyerek, eylem ve fikir birliği içerisinde, demir çubuk ve sopayla maktule vurduklarının anlaşıldığını belirtti.

Mütalaada, sanıkların "haksız tahrik altında, fikir ve eylem birliği içinde kasten öldürme" suçundan, 12 yıldan 18'er yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), yurt dışında yaşayan eniştesinin ablasını darbettiğini duymuş, bunun üzerine bir arkadaşıyla ablasının kayınpederi Hüseyin K'nin, Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta kaldığı eve gitmişti.

Demirel, burada eniştesinin babası Hüseyin (71) Koç, oğulları Adil (48) ve İsa Koç (46) tarafından demir çubuk ve sopalarla darbedilmiş, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Hüseyin Koç, oğulları Adil ve İsa Koç tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, haklarında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!
Siyaset

CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında HDP ile bir anayasa çalışması yapılabileceğini söylerken ilerleyen dön..
Lavrov'dan Dağlık Karabağ açıklaması: İki ülke bize gücendi
Dünya

Lavrov'dan Dağlık Karabağ açıklaması: İki ülke bize gücendi

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol alamayan ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini bel..
Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti
Medya

Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti

İzmir depremi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyar kasan sunucu Öykü Serter konuk olduğu bir Youtube kanalında uzun süre evli..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay