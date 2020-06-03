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Aktüel

Konya’da bir mahalleye korona virüs karantinası

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı bir mahalle, birden fazla kişide Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:09:26 -
Konya’da bir mahalleye korona virüs karantinası

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı bir mahalle, birden fazla kişide Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi’nde birden fazla kişide yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Virüsün yayılmasını önlenmesi amacıyla mahalle karantinaya alındı. Mahallenin giriş çıkışları polisler tarafından tutuldu. Mahallede oturan bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu başlayan süreçte filyosyon ekibi de çalışma başlattı. Mahallede bugüne kadar yapılan test sonucunda 11 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.


Konuyla ilgili Seydişehir Kaymakamlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Değirmenci Mahallesi’nde birden fazla kişide Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Sağlık Kurulu kararıyla mahallede 100 hanenin bulunduğu bölgeler karantinaya alındı. Söz konusu mahallede yaşayan vatandaşlardan, kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymaları istendi.

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