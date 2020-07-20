  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Seydişehir ilçesindeki Saraycık Mahallesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:24:14 -
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde biri İzmir, diğeri yurt dışından gelen iki kişiye yapılan testlerde, Kovid-19'a rastlandı.

Bunun üzerine mahallenin tamamı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Mahalle Muhtarı Zafer Yavuz, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek "Mahallede filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı. Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerimizin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen sürekli uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı