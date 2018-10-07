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Konya'da Beşiktaşlı oyunculara saldırı!

U21 Ligi 8. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Meydana gelen olaylarda Beşiktaş teknik direktörü Yasin Sülün ve futbolcular saldırıya uğradı.

07 Ekim 2018 Pazar 17:03
Konya'da Beşiktaşlı oyunculara saldırı!

Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçının ardından olaylar çıktı.

Konyaspor, Beşiktaş karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ancak maç sonrasında Beşiktaşlı futbolcuların darp edildi.

Beşiktaş kulübünün konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 17:03
  1. Konyaspor
  2. Beşiktaş

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