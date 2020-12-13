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Aktüel Konya'da bağ evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Konya'da bağ evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:50:15 -
Konya'da bağ evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin lira ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde bağ evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin 125 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, Türkmen Mahallesi'nde D.P'ye ait bağ evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bağ evinde yaptıkları aramada kumar için hazırlanmış masa ve sandalyeler buldu, evdeki 11 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Ekipler, 11 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 48 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

Ev sahibi D.P. hakkında da "kumar oynanması için yer ve mekan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan D.P. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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