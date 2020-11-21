  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da apartmanın merdiven boşluğunda boğazından bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Aktüel

Konya'da apartmanın merdiven boşluğunda boğazından bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:34:06 -
Konya'da apartmanın merdiven boşluğunda boğazından bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğunda boğazından bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Boyacı Ali Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın sakinleri, sabah saatlerinde merdiven boşluğunda kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi görmeleri üzerine polise haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin boğazından bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, maktulün aynı apartmanda ikamet eden Ali İhsan Satık (70) olduğunu tespit etti.

Satık'ın cesedi, incelemenin ardından cenaze aracıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay