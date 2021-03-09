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Yerel Konya'da akıl almaz vahşet! 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü
Yerel

Konya'da akıl almaz vahşet! 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü

Konya'da apartman görevlisi olan İsmail K. (32), oğlu Hüseyin K.'yi (10) evinde boğarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 06:54:00 - 2021-03-09 06:55:34
Konya'da akıl almaz vahşet! 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü

Olay, saat 19.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan İsmail K.., eşinin pazarda olduğu sırada belirlenemeyen nedenle evde oğlu Hüseyin K.'yi boğarak öldürdü.

Ardından polisi arayıp 'Ben birini öldürdüm' diye ihbarda bulundu. Eve gelen polis, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin K.'nin, İsmail K.'nin oğlu olduğunu belirledi. Minik Hüseyin K.'nin cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İsmail K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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