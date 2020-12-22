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Aktüel Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Aktüel

Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:05:29 -
Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir tır dolusu kaçak tütün getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen tırı drone destekli takip sonucunda durdurdu.

Polis, tırın dorsesinde yaptığı aramada, 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Aralarında tır sürücüsünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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