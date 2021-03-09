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Yerel Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede
Yerel

Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede

Konya'da, bir baba oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:23:00 -
Konya'da 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba adliyede

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta, evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan İsmail K'nin (32), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Baba İsmail K, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım." cevabını verdi.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta, site görevlisi olarak çalışan İsmail K. (32), dün evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürmüş, ardından polisi arayıp, "Ben birini öldürdüm." diyerek teslim olmuştu.

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