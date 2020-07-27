Konyaaltı Sahili açıklarında bulunan ölü köpek balığı kaçak avlanmış

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde bulunan köpek balığının, bazı balıkçılar tarafından turistlere göstermek için kaçak avlanması nedeniyle öldüğünü söyledi.

Gökoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün Konyaaltı Sahili'nde ölü bulunan köpek balığının, denizin çöplerini temizleyen ve halk arasında boz camgöz olarak bilinen "hexanchus griseus" balığı olduğunu söyledi.

Antalya'da bazı balıkçıların, turistleri günlük balık turlarına çıkardığını anlatan Gökoğlu, "Balıkçılar turistlere göstermek için kaçak olarak köpek balığı tutuyor. Bu balığın da ağzında kanca vardı. Bu köpek balığı turistlere gösterilmek için avlanmış." dedi.

Boz camgöz köpek balıklarının insanlar için bir tehlikesinin olmadığını aktaran Gökoğlu, "Akdeniz'de 50 metre ile 2 bin metre derinlikte gezinirler. İnsanlara zarar vermez. Korkmayı gerektiren bir durum yok. Vatandaşımız rahatça denize girebilir." diye konuştu.

Antalya'da önceki gün serinlemek için sahile gelen vatandaşlar denizde ölü köpek balığıyla karşılaşmıştı. Cankurtaranlar tarafından sahile çıkartılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki köpek balığı, belediye ekiplerince götürülmüştü.



