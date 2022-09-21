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Aktüel Konya TOKİ evleri nereye hangi ilçelere yapılacak 2022
Aktüel

Konya TOKİ evleri nereye hangi ilçelere yapılacak 2022

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları alınmaya başladı. Konya’da TOKİ başvurusunda bulunmak isteyenler ise konutların nereye hangi ilçelere yapılacağını merak ediyor. Konya TOKİ sosyal konutlar nereye yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-21 00:14:00 - 2022-09-21 00:17:37
Konya TOKİ evleri nereye hangi ilçelere yapılacak 2022

TOKİ ilk etap başvuruları alınmaya başladı. Yeni yılla birlikte proje inşaat çalışmaları başlayacak. İlk etap konutlarının iki yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor. Başvuru işlemleri Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden 31 Ekim’e kadar alınacak. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek. Konut başvuru ücreti 500 TL olarak açıklandı. Konut tipi ise başvuru aşamasında tercih edilemiyor.

Konut tipi ne zaman seçilecek?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.

Konya TOKİ evleri nereye hangi ilçelere yapılacak 2022

 

 

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