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Kobi Konya Ticaret Odası KGTÜ’yü seçti
Kobi

Konya Ticaret Odası KGTÜ’yü seçti

Yeniakit Publisher
2024-03-30 18:22:00 -
Konya Ticaret Odası KGTÜ’yü seçti

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ile Konya Ticaret Odası arasında laboratuvar hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ile Konya Ticaret Odası (KTO) arasında laboratuvar hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

KTO üyeleri, düzenlenen protokol kapsamında gıda, yem, toprak, gübre ve su analizleri hizmetlerini, KGTÜ’nin Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Laboratuvarlarında yaptırabilecek. Protokol hakkında bilgi veren KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, “Üniversitemiz gıda ve tarım alanında son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. Mevcut imkanlarımızı çevremizdeki kuruluşların ve vatandaşlarımızın da hizmetine sunabilmek adına atılan adımların bir yenisi bugün Konya Ticaret Odası ile de imza altına alınmış oldu. Geçtiğimiz ay Kars Ticaret ve Sanayi Odamız ile de işbirliği protokolü imzalamıştık. Bu minvalde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren, Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı, uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, kalifiye ve tecrübeli personeli, uluslararası (ISO, AOAC, NMKL vb.) ve ulusal (TS, TGK vb.) geçerliliği olan metotlarla, modern fiziksel mekânları ve altyapısı, en son teknolojik cihaz ve donanımlarıyla bölgede ve ülkemizde önemli ihtiyaçlara cevap vermektedir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi’ almış ve 66 farklı analizde çalışma yeterliliğine sahiptir. Bunun yanı sıra ‘TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı’ ile 120 farklı analiz yapma yetkisine sahiptir. Laboratuvarımız KOBİ’lere hizmet vermek amacıyla KOSGEB tedarikçi havuzunda da yer almaktadır. SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarımız aynı zamanda ülkemizde ve bölgemizde gıda ve yem sektörüne yönelik gıda, yem, su ve su ürünlerinde; fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, enstrümantal ve moleküler biyolojik analiz hizmetleri ile gıda güvenliği konularında danışmanlık, denetim, eğitim hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda bir tarım şehri olan Konya’mızda bizlerden daha çok hizmet almaları için kapılarımızı çiftçilerimize açtığımız gibi tüm vatandaşlarımızın da analizlerine açığız. Bugün Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile imzaladığımız işbirliği protokolü ile KTO üyelerine de hizmet verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Protokolümüzün üniversitemize ve Konya Ticaret Odamıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Protokolü Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erol Turan imzaladı.

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