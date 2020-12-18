  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,128-2,214 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:56:41 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,128-2,214 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,323 2,344
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,128 2,214
Ekmeklik diğer buğday 2,091 2,282
Düşük vasıflı buğday 2,086 2,187
ARPALAR

Arpalar 1,631 1,654
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,596 1,721
BAKLİYATLAR

Fasulye 6,513 8,626
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
10 at diri diri yandı
Yerel

10 at diri diri yandı

Bursa'da bir at çiftliğinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 10 at telef oldu.
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Gündem

Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli unvanına sahip olan ve toplam maliyeti 13.6 milyar TL'ye mal olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi o..
Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor
Dünya

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava, Dağlık Karabağ'daki zafere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay