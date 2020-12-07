Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,169
|2,265
|Ekmeklik diğer buğday
|2,168
|2,317
|Makarnalık buğdaylar
|2,428
|2,434
|Düşük vasıflı buğday
|2,149
|2,157
|ARPALAR
|Arpalar
|1,679
|1,697
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,512
|1,738
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,501
|8,417