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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:26:49 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,265 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,169 2,265
Ekmeklik diğer buğday 2,168 2,317
Makarnalık buğdaylar 2,428 2,434
Düşük vasıflı buğday 2,149 2,157
ARPALAR

Arpalar 1,679 1,697
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,512 1,738
BAKLİYATLAR

Fasulye 6,501 8,417
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