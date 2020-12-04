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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,159-2,269 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:13:15 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,159-2,269 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,159 2,269
Ekmeklik diğer buğday 2,151 2,317
ARPALAR

Arpalar 1,664 1,686
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,595 1,739
BAKLİYATLAR

Fasulye 4,001 8,000
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