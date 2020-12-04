Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,159-2,269 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,159-2,269 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,159
|2,269
|Ekmeklik diğer buğday
|2,151
|2,317
|ARPALAR
|Arpalar
|1,664
|1,686
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,595
|1,739
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4,001
|8,000