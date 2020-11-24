Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,188-2,255 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,188-2,255 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,188
|2,255
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,252
|2,252
|Makarnalık buğdaylar
|2,343
|2,418
|Ekmeklik diğer buğday
|2,145
|2,275
|Düşük vasıflı buğday
|2,001
|2,198
|ARPALAR
|Arpalar
|1,641
|1,670
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,454
|1,756
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,732
|8,930