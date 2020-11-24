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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,188-2,255 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:20:46 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,188-2,255 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,1882,255
Ekmeklik beyaz sert buğday2,2522,252
Makarnalık buğdaylar2,3432,418
Ekmeklik diğer buğday2,1452,275
Düşük vasıflı buğday2,0012,198
ARPALAR

Arpalar 1,6411,670
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,4541,756
BAKLİYATLAR

Fasulye8,7328,930


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