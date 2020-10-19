Konya Ticaret Borsası
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,235-2,295 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,235-2,295 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,235
|2,295
|Anadolu beyaz sert buğday
|2,118
|2,118
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,282
|2,282
|Düşük vasıflı buğday
|2,248
|2,285
|ARPALAR
|Arpalar
|1,624
|1,654
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,790
|1,813
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,680
|8,101