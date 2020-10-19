  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,235-2,295 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:00:35 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,235-2,295 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Anadolu kırmızı sert buğday 2,235 2,295
Anadolu beyaz sert buğday 2,118 2,118
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,282 2,282
Düşük vasıflı buğday 2,248 2,285
ARPALAR
Arpalar 1,624 1,654
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,790 1,813
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,680 8,101

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü
Gündem

Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü

Pfizer ve BioNTech ilaç şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısının ilk görüntüleri yayınlandı.

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi
Gündem

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi

İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'a "sivilleri katlediyor." iftirası atan terör sevici HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Gar..
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay