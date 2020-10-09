Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,065-2,243 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,065-2,243 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,065
|2,243
|Makarnalık buğday
|2,150
|2,197
|Ekmeklik diğer buğday
|1,959
|2,103
|Düşük vasıflı buğday
|1,980
|2,111
|ARPALAR
|Arpalar
|1,512
|1,527
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,341
|1,622
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,590
|8,213