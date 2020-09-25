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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,901-1,992 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:49:34 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,901-1,992 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,026 2,056
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,901 1,992
Ekmeklik diğer buğday 1,860 1,985
Düşük vasıflı buğday 1,886 1,976
ARPALAR
Arpalar 1,424 1,442
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,352 1,490
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,301 8,057

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