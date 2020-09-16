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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,837-1,951 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:37:25 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,837-1,951 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,039 2,053
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,837 1,951
Ekmeklik diğer buğday 1,814 1,974
Düşük vasıflı buğday 1,801 1,934
ARPALAR
Arpalar 1,383 1,401
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,387 1,468
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,999 8,180

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