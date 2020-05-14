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Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,685 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:09:53 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,685 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,901 1,901
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,671 1,685
Ekmeklik diğer buğday 1,660 1,660
Düşük vasıflı buğday 1,692 1,692
ARPALAR
Arpalar 1,285 1,306
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,370 1,393

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