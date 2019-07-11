Konya SMMMO Başkanı Erdal’dan Konyalı firmalara tebrik

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik ederek açıklanan listeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konya’nın ülke ekonomisine her zaman önemli seviyede katkı verdiğini belirten Başkan Erdal, “Konya, üreten ve üretmeyi seven, ihracat hacmini sürekli artıran bir şehirdir. Konyalı sanayicilerimiz, iş hacmini yükseltmek ve ekonomiye daha çok katkıda bulunmak için devamlı çaba sarf etmektedir. Açıklanan ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan Konyalı firmaların olması da bizlere gurur vermektedir. Önümüzdeki dönemde daha çok firmamızın listelerde yer alması en büyük arzumuzdur. Bu vesile daha önce açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan sanayi kuruluşlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.