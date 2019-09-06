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Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Meslektaşlarımıza angarya görev istemiyoruz”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, mesleki anlamda bir çok iş yüklerinin olduğunu belirterek, yeterince iş yükü olmasına rağmen muhasebe mesleğine ait olmayan işlerin de meslektaşlarına yüklenmeye çalışıldığını söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:22
Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Meslektaşlarımıza angarya görev istemiyoruz”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, mesleki anlamda bir çok iş yüklerinin olduğunu belirterek, yeterince iş yükü olmasına rağmen muhasebe mesleğine ait olmayan işlerin de meslektaşlarına yüklenmeye çalışıldığını söyledi.


Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, meslektaşlarının üzerinde çok fazla iş yükü olduğunu, buna rağmen meslekleriyle ilgili olmayan işlerin de kendilerine yüklenmeye çalışıldığını kaydetti. Mali müşavirlik mesleğinin, mali anlamda kamu kurumları ile mükellef arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Erdal, “Meslektaşlarımız birçok iş yüküyle karşı karşıya. İş yükleri de her geçen gün devamlı artmakta. Fakat iş yükünün yanında muhasebe mesleğinin kapsamı içinde bulunmayan işlerde meslektaşlarımıza yüklenilmeye çalışılıyor. Örneğin ulaştırma, elektronik takip ve denetleme sistemi, sayısal takografla ilgili yapılacak bilgilendirme toplantılarına katılım için firma sahiplerine muhasebecilerinin de toplantıya katılmaları gerektiği belirtiliyor. Mali müşavirliğin görev tanımıyla uyuşmayan bu tarz işler meslektaşlarımı zor duruma düşürmektedir. Meslektaşlarımın sorumlu olmadığı halde yapmak zorunda kaldığı işlerin fazlalığından dolayı, kendisine, ailesine, sosyalleşmeye ve en önemlisi sağlığına zaman ayıramamaktadır. Mükelleflerimizin ve kamu kurumlarının mali müşavirlik mesleğinin kapsamını iyi anlamaları ve bu kapsam içerisinde meslektaşlarımızdan iş talebinde bulunmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:22
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