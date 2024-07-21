Konya Şeker’le ilgili iddialara cevap geldi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker fabrikasının Cihanbeyli bölgesine taşınması konusunda açıklamalarda bulundu. Fabrikanın taşınamayacağı ve bir adayın “Fabrikayı o bölgeye sadece ben taşırım” söylemlerine de cevap veren Başkan Erkoyuncu, “Konya Şeker fabrikasının taşınması konusu, herkesin malumu olduğu üzere uzun yıllardır süre gelen bir konu. Biz bunu bir seçim vaadi ya da popülizm adına yapmadık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi yıllardır taşının diye tazyik ediyor. Bana göre de Konya Şeker Fabrikasını taşımalıyız” dedi.

“KONYA ŞEKER VE ÇUMRA ŞEKER ARASINDAKİ ENERJİ GİRDİ MALİYETİ DEVASA”

Konya Şeker fabrikasında doğal gaz kullanımından dolayı 1 kg şekerin enerji girdi maliyetinin Çumra Şeker fabrikasına göre çok fazla olduğunu aktaran Başkan Erkoyuncu, “Bakın Çumra’da buhar elde etmek için akışkan yataklı kömür kazanları var. 2 yıl önceki girdi maliyetleri 1 kilogram şekerdeki enerji girdisi 60 kuruştu. Aynı kalem Konya Şeker’de 2 lira 10 kuruştu. Niye? Kömür yaptırılmadığı için. Büyük çoğunlukla doğalgaz yanıyor. Konya Şeker’de 1 kg şekerde ki enerji maliyeti 2 lira 10 kuruş. Arada devasa bir fark var” şeklinde konuştu.

“BİR KAMPANYAYI İDARE EDECEK PANCAR O ÇİZGİDE VAR”

Fabrikanın taşınması için neden Cihanbeyli bölgesinin seçildiği sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Erkoyuncu, matematiksel olarak en doğru alanın o bölge olduğuna vurgu yaptı. Başkan Erkoyuncu açıklamasının devamında, “Yeniceoba sapağına kadar olan bölgede 1.4 milyon ton pancar var. Yani bir kampanyayı idare edecek pancar o çizgi de var. Dolayısıyla en doğru ve matematiksel bir sonuçla bu bölgenin en doğru bölge olduğu kanaatine varıldı. Orada da devletin arsası varmış. Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey ile görüştük ve bizlere yardımcı oldular. Şeker fabrikası adına arsayı satın aldık, gerekli izinleri aldık ve ÇED raporumuzda olumlu geldi. Belediyelerden ruhsatını aldık, ilgili bakanlığa müracaat ettik. Projeler devam ediyor. Yine ruhsattan bahsediliyor. Biz üçüncü ekstra uzun yıllar fabrika çalışacak şeker kotası olacak bir fabrikadan bahsetmiyoruz ki, mevcut şeker kotamızla ama kademeli geçiş olmak kaydıyla oraya fabrika yapacağız diyoruz. Bunda ekstra bir ruhsata ihtiyaç yok. Yapım ruhsatımız zaten var. Şeker kotası olmadan üçüncü bir fabrikaya tabi ki ruhsat vermezler, mevcut kotana göre verirler ama 3 yıllık süreçte 3-4 kampanyada bunu artıracağız. Çiftçiye telaş etmeyin dedim. Kotaları daha da arttırarak kota dağıtmaya devam edeceğiz dedim” açıklamalarında bulundu.

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