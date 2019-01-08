Konya Şeker’den çiftçiye 2,26 milyar liralık ödeme

2018 yılında üreticiden 26 kalem tarımsal ürün alımı gerçekleştiren Konya Şeker, 50 bin üreticiye toplamda 2 milyar 262 milyon lira ürün bedeli ödemesi gerçekleştirdi.

Ürün çeşidi arttı

Konya Şeker’in amacının daha çok üreterek üreticilerine daha çok ürettirmek olduğunu söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Eğer biz, üreticimiz pancar ile birlikte bu bölgede üretilen her ürünün üreticisidir, biz üreticimizin ürettiği her ürünü işleyebilecek tesislere sahip olmalıyız demeseydik Konya Şeker’in bugün üreticiye ödeyebileceği ürün bedeli pancar bedeli ile sınırlı kalacak üstelik de üretici yüzlerce yıldır bu topraklarda ürettiği buğday, arpa gibi geleneksel ürünlerde pazarda büyük alıcı olmadığı için tüccarın veya piyasa belirleyicilerinin verdiği fiyata el mahkûm rıza göstermek zorunda kalacaktı” dedi.

25 kalem ürün

Pancarın yanına 25 kalem ürün eklendiğini ifade eden Konuk şöyle devam etti; “Biz pancar parası haricinde üreticiye tarımsal ürün bedeli olarak 2018’de 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465 TL ödeme yaptık. Yani 14 yılda yaptığımız yatırımlar ile pancarın yanına 25 kalem tarımsal ürün ekledik, 1999’daki 50 Milyon 894 Bin 501 TL’lik tarımsal ürün bedeli ödememizi 2 Milyar 262 Milyon 867 Bin 465 TL’ye taşıdık. Bizim başarı ölçütümüz pancar parasının üzerine koyduğumuz ve çiftçimize ödemesini yaptığımız her ilave milyonlar, milyarlardır. Bu miktarı ne kadar çok artırabilirsek üreticinin geliri de üretimi de o kadar çok artmış demektir.”