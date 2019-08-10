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Konya Ovasında kavun hasadı zamanı

Konya’nın Çumra ilçesinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan, kendine has tadı, rengi ve kokusuyla talep gören Çumra kavunu yetiştiriciliği her geçen yıl büyüyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:03
Konya Ovasında kavun hasadı zamanı

Konya’nın Çumra ilçesinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan, kendine has tadı, rengi ve kokusuyla talep gören Çumra kavunu yetiştiriciliği her geçen yıl büyüyor. Çiftçiler ise tarlada ürettikleri kavunlara bir bebeğe bakar gibi baktıklarını belirtiyor.


Mayıs ayı başında ekimi başlayan Çumra kavununda hasat, Temmuz ayı sonlarında başlayıp Ağustos ayı ortalarında sona eriyor. Çiftçiler ise ekiminden hasat zamanına kadar kavuna gözü gibi bakıyor. Hasatta ilk olarak sapı kesilerek dalından ayrılan kavunlar insan gücüyle tek tek tarladan toplanıp traktör römorklarına yükleniyor. Daha sonra traktörlerden kamyonlara yüklenen kavunlar Türkiye’nin dört yanına gönderiliyor. Toptancılar da en çok, tadından çatlayan Çumra kavununu tercih ediyor. Yıllardır kavun üreticiliği yapan Mithat Büyükesen, “Güzün tarlamızı sürüyoruz, hazırlığını da baharda yapıyoruz. Gübresini atıp Mayıs, Haziran gibi ekimi yapıyoruz. Modern şekilde bir ürün üretmeye çalışıyoruz” dedi.



“Kavuna gözümüz gibi bakıyoruz”


Konya’da yetişen kavunun Türkiye genelindeki en iyi kavunlardan olduğunu belirten Mithat Büyükesen, “Ürünlerimizi iç piyasada değerlendiriyoruz. Türkiye’nin her yerine kavun gönderiyoruz. İstanbul’dan Ankara’ya kadar bütün illere kavunlarımızı gönderiyoruz. Türkiye’nin bazı yerlerinde ekilen kavunları Çumra kavunu diye satanlar bile var. Ege’nin kavunu, Adana’nın kavunu, bizim kavunlarımız Ağustos ayı ile Temmuz ayında çıkar, burada tüketiciyi de aldatmaca oluyor. Gözümüz gibi bakıyoruz kavunlarımıza. Çocuğa bakmayız biz kavuna baktığımız gibi. Benim mesleğim bu, yani bir hayvancılık bir kavun. Ama her ne olursa olsun çok stresli bir iş. Hava bozar stres, dolu mu yağacak? Hastalık riski ayrı bir stres. Bunların tedbirini alarak mücadele etmek lazım” şeklinde konuştu.



“Çatlamış kavunlar tatlı olan kavunlardır”


Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Büyükesen, “Kavunlarda çıtır oluyor, bazı yerlerde ise kemre deniliyor. Kavunun hepsi çıtır olmaz ama çıtırlı olan kavunlar tatlı olur. İçi dolu, ağır olan kavun tatlı olur. Mesela yarık olan kavunları almazlar ama en tatlı kavunlar o çatlamış olanlardır” diye konuştu.


İstanbul’dan Çumra’ya toptan kavun almaya gelen Cafer Baş ise, “Bugün Manisa’da var, Adana’da var, Hatay’da var, Denizli’de var ama Çumra’nın bir başka kavunu var. Mesela tat bakımından da daha güzel. Bunu üreticiden alıyoruz biz tüketiciye direk getiriyoruz. Buradan aldıkları ürünü biz şöyle gururlanıyoruz, tat bakımından yediği zaman bir insan bir kavuna verdiği parayı bize helal ediyor ve bir daha geliyor. Bizim en güzel gurur yönümüz de bu oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:03
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