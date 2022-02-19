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Aktüel Konya otobüs kazanı ölen yaralanan var mı isimleri
Aktüel

Konya otobüs kazanı ölen yaralanan var mı isimleri

Konya otobüs kazası son durum | Konya'da tur otobüsü devrildi. Kazana can kayıpları yaşandı. Peki, Konya tur otobüsü kazası ölenler yaralananlar isimleri

Yeniakit Publisher
2022-02-19 10:01:00 -
Konya otobüs kazanı ölen yaralanan var mı isimleri

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Acı olayın ardından pek çok kişi yaralananların ve yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

Konya otobüs kazanı ölen yaralanan var mı isimleri

Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ölen ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.

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