Konya otobüs kazanı ölen yaralanan var mı isimleri
Konya otobüs kazası son durum | Konya'da tur otobüsü devrildi. Kazana can kayıpları yaşandı. Peki, Konya tur otobüsü kazası ölenler yaralananlar isimleri
Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Acı olayın ardından pek çok kişi yaralananların ve yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.
Konya otobüs kazanı ölen yaralanan var mı isimleri
Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ölen ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.