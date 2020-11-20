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Aktüel Konya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Aktüel

Konya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:58:13 -
Konya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya merkezli Antalya, Batman ve Osmaniye'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin 9'u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i hakkında Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında adli kontrol kararı verildi, 8'i cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli için arama, el koyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.

- Olay

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, Konya merkezli Antalya, Batman ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

Arama-yakalama çalışmalarını sürdüren ekipler 2 şüpheliyi daha yakalamıştı.



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