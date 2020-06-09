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Aktüel

Konya merkezli 15 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

FETÖ'nün TSK içindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:43:45 -
Konya merkezli 15 ilde FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

KONYA (AA) - Konya merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 25 zanlıdan 14'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 15 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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