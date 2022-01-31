Konya Meram depremi son dakika: Deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan bina var mı?
Son dakika deprem haberi: Konya’da son günlerde sık sık depremlerle sallanıyor. Son deprem bu kez Meram da oldu. AFAD Konya Meram depremin büyüklüğünü açıkladı. Peki Deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan bina var mı?
Konya'da geçtiğimiz haftalarda deprem meydana gelen Meram İlçesi Kızılören mevkisinde bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıklarken, AFAD ise depremin 4.2 şiddetinde olduğunu duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Meram ilçesinde Kızılören mevkiinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Depremin saati ise 12.30 olarak açıklandı.