Konya lise taban puanları 2019 Konya lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 Konya lise taban puanlarını merak ediyor. Konya Anadolu liseleri, Fen liseleri, Konya Anadolu İmam Hatip liseleri, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Konya Sosyal Bilimler liseleri taban puanları, Konya Çok Programlı liseleri taban puanları araştırılmaya başlandı. Konya liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Bartın liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Konya- Meram Fen Lisesi taban puanları, Selçuklu Fen Lises taban puanları, Selçuklu Anadolu Lisesi taban puanları, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları, Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları, Ticaret Borsası Fen Lisesi taban puanları, Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi taban puanları, Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları, Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019.

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız