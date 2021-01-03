Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da sessizlik hakim

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü başlayıp 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına, Konya'da vatandaşların uyduğu gözlendi.

Mevlana Meydanı, Ankara Caddesi, Nalçacı Caddesi, Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı gibi şehrin işlek cadde ve meydanları kısıtlama dolayısıyla sessiz kaldı.

Polis ekipleri, kentin önemli noktalarında denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

- Karaman

Karaman'da da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde sessizlik var.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yapıyor.

Saat 10.00'dan sonra insanların ihtiyaçlarını alabilmeleri için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kısıtlamanın son gününde Kent Meydanı başta olmak üzere, Uzun Çarşı ve Yeşilyol Caddesi boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi boş kalırken, vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 7 uygulama noktasında kontrollere devam ediyor.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

- Aksaray

Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları görüldü.