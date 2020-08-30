Konya Kapalı Havzası’nda 3 milyon ton mısır rekoltesi bekleniyor

Üretimi arttırmaya yönelik adımların meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Çevik, “Şu anda Konya’da 1.4 milyon, Karaman’da 400 bin, Aksaray’da ise 300 bin dekar alanda mısır ekimi yapılıyor. İnşallah bu alanlardan iyi haberler gelecektir, üretim önemli oranda artacaktır” dedi.

Çevik, Türkiye genelinde üretilen mısırın yüzde 45’ini Konya Kapalı Havzası’nın karşıladığını anlattı. Çevik, ayrıca pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunun net bir şekilde anlaşıldığını vurgulayarak, “Anadolu’da ekili olmayan alanın kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği teşvikle ne kadar boş alan varsa ekmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.