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Ekonomi Konya iş dünyasından ortak çağrı: Tedbiri artır, kısıtlamaları kaldır
Ekonomi

Konya iş dünyasından ortak çağrı: Tedbiri artır, kısıtlamaları kaldır

Konya iş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Sanayi Odası ve KONESOB ortak bir açıklama yaparak, vaka sayısında yüksek riskli gruplar arasında yer alan Konya’ya “Tedbirlere daha dikkatli uyarak, vaka sayısını hep birlikte düşürelim” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 11:48:00 -
Konya iş dünyasından ortak çağrı: Tedbiri artır, kısıtlamaları kaldır

Ertuğrul Şahan

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak tarafından yapılan ortak açıklamada, 1 Mart itibariyle Türkiye’de vaka sayısına bağlı olarak “kademeli normalleşme” dönemine geçileceği hatırlatılarak, Konya’da restoran, kafe gibi hizmetler sektöründe uygulanan kısıtlamaların esnekleştirilmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, özetle şu görüşler dile getirildi: “Konya iş âlemini temsil eden kurumlar olarak üyelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini yerel yönetimlerimize ve kamu idaresine iletilmesinde köprü vazifesi görmekteyiz. 1 Mart itibariyle Türkiye’de vaka sayısına bağlı olarak ‘kademeli normalleşme’ dönemine geçilecektir. Bu tarihten itibaren hizmetler sektöründe lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, pastane, düğün salonu, spor salonu vb. işyerlerinin metrekare baz alınarak, seyreltilmiş olarak HES kodu ile müşteri alabilmelerini talep ediyoruz. Ayrıca hafta sonlarında açık olan zincir marketlerin gıda dışında; elektronik, kırtasiye, züccaciye, tekstil, tuhafiye, manifatura, ayakkabı, temizlik, kişisel bakım ürünleri gibi çok çeşitli satışları olması dolayısıyla bu sektörlerde perakende satış hizmeti veren üyelerimizin mağduriyetine yol açmaktadır. Bu işyerlerimizin de hafta sonları belirli saatlerde açılmalarını talep ediyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep birlikte uyarak, daha güzel günleri yine birlikte yaşayacağız. Bu vesilesiyle tüm hemşerilerimize “Haydi Konya! Tedbiri Artır, Kısıtlamaları Kaldır” çağrısında bulunuyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
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