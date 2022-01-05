Konya ihracatta tarihi rekor kırdı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kütükcü, geçtiğimiz yıl Konya’nın ihracatını yüzde 37.8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde artırdığının altını çizerek, “2021 yılının tamamında 2 milyar 997 milyon 558 bin dolar ihracat ile tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. İhracat ordumuzun tüm neferlerini, firmalarımızı, çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi. Üretim gücüyle Türkiye’nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Konya’nın artık net bir ihracat şehri haline geldiğini, her geçen yıl istikrarlı bir şekilde artan ihracat rakamlarının Konya’nın gelecek vizyonunu şekillendirdiğini ifade eden Kütükcü, “2021 yılında Konya’mız devam eden pandemi ve ekonomideki zor şartlara rağmen, yatırıma, üretime, ihracat ve istihdama devam etti.

Cumhuriyet tarihi rekoru

2021 yılında 3 bine yakın firmamız ihracat yaptı. 2 milyar 997 milyon 558 bin dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık” şeklinde konuştu. Sektörlerin ihracat rakamları ile ilgili bilgi veren Başkan Kütükcü, “2021 yılında, ihracatımızın ilk sırasında 640 milyon 881 bin dolar ile makine ve aksamları sektörü yer aldı” dedi.

İhracat destek ofisi

2021 yılında Konya’nın tüm sanayi sektörlerinde ihracatını artırdığı bilgisini de paylaşan Kütükcü, şunları söyledi: “Yıl genelinde şehir olarak, sanayi sektörlerimizin pek çoğunda ihracat artışı kaydettik. Özellikle son dönemde Konya’mızın öne çıktığı savunma ve havacılık sanayi ihracatımızda yaşanan yüzde 70.1’lik artış, bizleri son derece mutlu etmiştir.” Kütükcü, Konya Sanayi Odası olarak, Konya’nın ihracatını geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “Konya’mızın ihracat rakamlarının ve niteliğinin artması için çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Konya Sanayi Odamız bünyesinde kurduğumuz İhracat Destek Ofisi ile ihracat yapmak isteyen firmalara destek olurken, aynı zamanda ihracatını geliştirmek, yeni pazarlara ulaşmak isteyen firmalarımızın da yanında oluyoruz. 2021 yılında da düzenlediğimiz B2B görüşmeleri, ülke tanıtım toplantıları ve eğitim çalışmalarımızla ihracatçılarımıza rehberlik ettik. 2022’de de bu çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.