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Kadın - Aile Konya höşmerim tatlısı tarifi- Höşmerim helvası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Konya höşmerim tatlısı tarifi- Höşmerim helvası nasıl yapılır?

Höşmerim tatlısı yörede yapılır ama Konya'ya gittiğinizde kesinlikle yemeniz gereken bir tatlıdır. Konya yöresinde höşmerim helva şeklinde yapılmaktadır ve neredeyse her akşam yemeğinden sonra sevilerek yenen bir tatlı çeşididir. Peki, Konya usulü höşmerim helvası nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:01:00 -
Konya höşmerim tatlısı tarifi- Höşmerim helvası nasıl yapılır?

Höşmerim helvası Konya'daki restoranların neredeyse tamamında tatlı menülerinin vazgeçilmezidir. Oldukça basit malzemesi ve yapılışı ile bu nefis tatlıyı evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Çünkü höşmerim bilinen klasik un helvasının kaymaklı halidir denilebilir. Peki, höşmerim helvası nasıl yapılır?

Konya usulü höşmerim tarifi

Malzemeler

400 gram kaymak
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker

Yapılışı

Derin bir tencereye kaymağı koyun. Eğer kaymak katıysa sütle karıştırarak krema haline getirin.

İçine tereyağı ilave ederek karıştırın ve kaynamasını bekleyin.

Dolmalık fıstık ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Karışımın üzerine un ekleyip koyu bir renk alana kadar kavurun.

Başka bir tencerede sütü kaynatın.

Kaynamış sütü kaymaklı karışıma döküp 1 su bardağı toz şeker ilave edin ve karıştırarak kavurun.

Hazır olan höşmerimi servis tabağın alın.

Dilerseniz üstüne toz fıstık ya da ceviz serpebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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