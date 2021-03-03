Konya hava durumu nasıl? Konya’da kar yağışı mı var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya hava durumu bilgileri.

Konya hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Konya hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ahırlı hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Akören hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Akşehir hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Altınekin hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Beyşehir hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bozkır hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Cihanbeyli hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Çeltik hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Çumra hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Derbent hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Derebucak hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Doğanhisar hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Emirgazi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Ereğli hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneysınır hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Hadim hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Halkapınar hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Hüyük hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Ilgın hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Kadınhanı hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Karapınar hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Karatay hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kulu hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Meram hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Sarayönü hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Selçuklu hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Seydişehir hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Taşkent hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuzlukçu hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Yalıhüyük hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Yunak hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu