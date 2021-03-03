Konya hava durumu nasıl? Konya’da kar yağışı mı var?
Konya hava durum bugün kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporunun açıklanmasıyla birlikte Konya hava durum da aramalarda trend oldu. Peki Konya’ya kar mı yağacak? Meteoroloji Konya hava durumu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak hava durumu Meteoroloji bilgileri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya hava durumu bilgileri.
Konya hava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Konya hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Ahırlı hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Akören hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Akşehir hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Altınekin hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Beyşehir hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Bozkır hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Cihanbeyli hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Çeltik hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Çumra hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Derbent hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Derebucak hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğanhisar hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Emirgazi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Ereğli hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneysınır hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Hadim hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Halkapınar hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Hüyük hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Ilgın hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Kadınhanı hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Karapınar hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Karatay hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kulu hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Meram hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Sarayönü hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Selçuklu hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Seydişehir hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Taşkent hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Tuzlukçu hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu
Yalıhüyük hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Yunak hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu