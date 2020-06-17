Konya Emlakçılar Odasından "fiyat artışları sektörü durduruyor" uyarısı

KONYA (AA) - Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, konutlardaki fiyat artışlarının emlak sektörünün durmasına neden olduğunu belirterek, "İnşallah gayrimenkul satacak mal sahipleri, duyarlılıkla hareket edip alıcılara yardımcı olurlarsa sektör çok daha hareketli olacaktır." dedi.

Altınay, AA muhabirine, destek paketinin kendilerini mutlu ettiğini, emlak piyasasının hareketliliği için ev sahiplerinden de özel bankalardan da duyarlı bir duruş beklediklerini söyledi.

Destek paketiyle, uzun süredir ev almak isteyip de maddi zorluklar nedeniyle alamayanların ev sahibi olmasının önünün açıldığını kaydeden Altınay, "Hükümetimizin aldığı son kararlarla birlikte gayrimenkul sektörünün canlanması için sıfır olan konutlarda yüzde 0,64, ikinci el konutlarda da yüzde 0,74 faiz oranlarını devlet bankaları uygulamaya başladı. Bizler emlakçılar olarak, yüzde 0,64 olan birinci el konutlardaki faiz oranının ikinci el konutlarda da uygulanmasını istiyoruz. Bu hem vatandaşlarımızın menfaatine hem de emlakçılarımızın daha hareketli günler yaşamasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Hükümetin oldukça olumlu adımlar attığına işaret eden Altınay, "Hareketlilik piyasaya canlılık getiriyor. İnşallah temennimiz bundan sonra çok daha hareketli olması fakat talep edilen kredi miktarlarıyla, kamu bankalarında çok fazla karşılık bulamıyoruz. İstenilen miktarda kredi onaylanmadığı için işlerimiz zaman zaman bozulma aşamasına geliyor. Diğer bankalarımız var, özel bankalar. Hükümetimizin onları da ikna ederek bu düşük faiz oranlı kredilerin tüm bankalarımızdan halkımıza yansıtılmasını ve alım satımların hareketlenmesini Konya Emlakçılar Odası olarak canıgönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kısa sürede büyük fiyat artışları

Faiz oranlarının düşmesiyle ani fiyat artışlarına giden fırsatçıların da piyasayı durağanlaştırdığına dikkati çeken Altınay, şöyle devam etti:

"Gayrimenkul sahiplerinin fiyat artışında bulunmalarından dolayı piyasada bir durağanlık söz konusu. Konut satın almak isteyen vatandaşlar da şu anda biraz bekleme kararı aldı. Şu ara kredi faizleri düştüğünden dolayı ev sahipleri rakamları bir miktar yukarı doğru tırmandırdı. Bu kişiler, yüzde 10'luk, yüzde 15'lik oranlarda fiyat artışları yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız en son almış olduğu bir karar doğrultusunda fırsatçılara fırsat verilmeyeceğini, bu tür fırsatçılık yapanların ihbar edileceğini, gereken cezai şartların uygulanacağını açıkladı. Bu da önemli bir karar. İnşallah arz ve talep dengesi bir arada tutularak, vatandaş mağdur edilmeden, gerçek piyasa değerinden gayrimenkulün satışı sağlanacaktır."

Konutlardaki fiyat artışlarının emlak sektörünün durmasına neden olduğunu vurgulayan Altınay, "İnşallah gayrimenkul satacak mal sahipleri, duyarlılıkla hareket edip alıcılara yardımcı olurlarsa sektör çok daha hareketli olacaktır. Ülkemiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Tüm dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Biz hep birlikte el ele vererek, hem emlakçılar hem satıcı vatandaşlar hem yapıcı firmalar olarak bu sıkıntılı günleri el birliğiyle aşmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.