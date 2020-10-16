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Aktüel Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz
Aktüel

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz

Başsavcılık, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep etti

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:16:59 -
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz

KONYA (AA) - Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

- Başsavcılık itirazda bulundu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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