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Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinde en yüksek oy oranını alan illere ziyaretlerine geçtiğimiz hafta başladığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız büyükşehirler içinde en yüksek oyu olan Konya’mızı da 1 Eylül Pazar günü ziyaret edecekler.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinde en yüksek oy oranını alan illere ziyaretlerine geçtiğimiz hafta başladığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız büyükşehirler içinde en yüksek oyu olan Konya’mızı da 1 Eylül Pazar günü ziyaret edecekler. Cumhurbaşkanımızın katılımları ile pazar günü saat 14.30’da toplu açılışlarımızı ve mitingimizi gerçekleştireceğiz” dedi.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Angı’ya basın açıklamasında AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru eşlik etti.


Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak başlayan Angı, “Ağustos ayı Türk tarihinde zaferlerle dolu bir aydır. Bu zaferleri bize yaşatan ve canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Angı, “Cumhurbaşkanımız 31 Mart seçimlerinde en yüksek oy oranını alan illere ziyaretlerine geçtiğimiz hafta başladı. Büyükşehirler içinde en yüksek oyu olan Konya’mızı da 1 Eylül Pazar günü ziyaret edecekler. Cumhurbaşkanımızın katılımları ile pazar günü saat 14.30’da toplu açılışlarımızı ve mitingimizi gerçekleştireceğiz. Büyükşehirler içinde Cumhur İttifakının en yüksek oy oranını yakaladığı Konya’mızda Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği teşekkür ziyaretinde de hep birlikte olmayı arzu ediyoruz. Teşkilatlar olarak biz de tüm ana kademe kadın ve gençlik kollarımızla yüksek bir tempoyla hazırlıklarımızı yürütüyoruz. İnşallah pazar günü de Cumhurbaşkanımızı şehrimizde en güzel şekilde misafir edeceğiz. Mitingimizin ardından Cumhurbaşkanımızın katılımları ile partimizin kuruluşundan bu yana AK kadrolarda yer almış, değişik kademelerde görevler üstlenmiş arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programının önemine dikkat çeken Angı, “İlk günden beri bu şehir Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza sahip çıkmış ve en yüksek desteği vermiştir. AK Parti iktidarları da Konya’nın 50 yıllık, 100 yıllık hayallerini gerçekleştirmiştir. Günümüzde de pek çok önemli proje yönetiliyor. Cumhurbaşkanımızın Konya mitinginde pek çok da müjdesi olacak. Çok farklı kesimlerin heyecanla beklediği müjdelere inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz. Pazar tüm hemşehrilerimizi Mevlana Meydanına Cumhurbaşkanımız ile buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
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