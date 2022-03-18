Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi...
TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları merak ediliyor. Cihanbeyli Bahçelievler Mahallesi’nde 2+1 ve 3+1 210 adet konut için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. İşte Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi.
Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi...
Selahattin Can
MehmetÇam
Mustafa Özteker
Eray BayarErdal
Banu Çiçek
Yasemin Çimen
Elie Gülhan
Ayşe Türkmen
OSman Taktak
ÖzkanMercan
Emrah Karakuş
Ayşegül Aydoğan
Muammer Hatipoğlu
Sevda Nur Karaman
Übeyit Keskin
Memiş Akcakaya
Mustafa Servet Keskiner
Hüseyin Hilavcı
Çetin Karabay
Bilal Keşan
Songül Gökmen
Rahime Kayhan
Zarife Çalışır
Mustafa Baş
Ayşe Dayan
Tuncer Kayhan
Elvida Akoğlu
Halilİbranim Çimen
Mehmet Emin Yakıcı
Süleyman Çelki
Metin Özkapı
Fatam Ötaş
TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın