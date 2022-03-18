  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi...
Ekonomi

Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi...

TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları merak ediliyor. Cihanbeyli Bahçelievler Mahallesi’nde 2+1 ve 3+1 210 adet konut için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. İşte Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 11:31:00 - 2022-03-18 11:35:33
Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Selahattin Can

MehmetÇam
Mustafa Özteker

Eray BayarErdal

Banu Çiçek

Yasemin Çimen

Elie Gülhan

Ayşe Türkmen

OSman Taktak

ÖzkanMercan

Emrah Karakuş

Ayşegül Aydoğan

Muammer Hatipoğlu

Sevda Nur Karaman

Übeyit Keskin

Memiş Akcakaya

Mustafa Servet Keskiner

Hüseyin Hilavcı

Çetin Karabay

Bilal Keşan

Songül Gökmen

Rahime Kayhan

Zarife Çalışır

Mustafa Baş

Ayşe Dayan
Tuncer Kayhan

Elvida Akoğlu

Halilİbranim Çimen

Mehmet Emin Yakıcı

Süleyman Çelki

Metin Özkapı

Fatam Ötaş

 TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahar Candan'ın bir rezilliği daha patlak verdi! Bir günlük tanışık olduğu adamın odasına gitti soluğu karakolda aldı!
Medya

Bahar Candan'ın bir rezilliği daha patlak verdi! Bir günlük tanışık olduğu adamın odasına gitti soluğu karakolda aldı!

Rezil yaşam tarzıyla magazin sayfalarında çarşaf çarşaf yarı çıplak fotoğrafları sergilenen Bahar Candan, bir günlük tanışık olduğu 'Alparsl..
Skandal: Seda Sayan, evlenmek üzere olan vokalistini albüm karşılığı ayarttığı ortaya çıktı!
Gündem

Skandal: Seda Sayan, evlenmek üzere olan vokalistini albüm karşılığı ayarttığı ortaya çıktı!

Mide bulandıran ilişkilerin yer aldığı magazin dünyasındaki bir skandal daha patlak verdi. Şarkıcı Seda Sayan'ın, 3 ay öncesine kadar Lara Ş..
Efsane
Kültür - Sanat

Efsane "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filmi için sürpriz karar

İslam dünyasının unutulmaz filmli "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" 45 yılın ardından beyaz perdede izleyenlerle buluşacak. Film 4K olarak göster..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay