Konya Büyükşehir Belediyesi’nden kentsel dönüşüm hamlesi! Örnek çalışmalar yürütüyoruz

Yakup Sarıçiçek

Dini, tarihi ve kültürel varlıklarıyla öne çıkan Konya’da kentsel dönüşüme hız veriliyor. Şehirde uygulanan dönüşüm modelinden övgüyle söz ediliyor.

Yüzde 100 mutabakat

Büyükşehir Belediye Bakanı Uğur İbrahim Altay da her platformda “Konya’da Türkiye’ye örnek kentsel dönüşümler yapıyoruz. Neredeyse yüzde 100 mutabakatla bu işler yürüyor” ifadelerini kullanıyor. Altay, projelerinin takdir edildiğini de dile getiriyor. Konya’ya güzel eserler kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Altay, şunları kaydediyor: “Çok şükür, yeni sanayi sitemizin temelinin atmış durumdayız. Bu önemli bir milat. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi dönüştürüyoruz. Burada 800 bin metrekare taşınacak alan bulunuyor. Belediyemizce 2 bin 856 esnafımızla çalışmalar yapıldı. İlk etapta Sanayi Kentsel Dönüşüm Derneği kuruldu. Dernekten yararlanılarak esnafımızın tamamıyla görüşüldü. Elhamdülillah, esnafla mutabakat sağlandı ve ön protokol imzalandı. Akabinde hem hak sahipleri hem de ödeme şartları belirlendi. Ödeme için de esnafımıza 36 aydan 120 aya kadar vade imkânı sunuldu.”

Yüzde 90 başarı

“800 bin metrekarelik bir alanda, 2 bin 850 hak sahibinin olduğu bir yerde dönüşümü başarabilmek çok zor bir iştir” diyen Altay, şöyle devam ediyor: “Elhamdülillah, 2 bin 550 kişiyi taşıdık. Yani yüzde 90 oranda başarılı olduk. Süreçte herhangi bir kırgınlık, tartışma, hiçbir sorun yaşamadık. Konyalı sanayiciye, esnafa teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız cesaretle ilerleme kat ettik. Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda bir yıkım gerçekleştireceğiz, Konya’ya yakışır bir proje ortaya koyacağız. Yeni sanayi sitesi, eskisinin yaklaşık 2.5 katı büyüklüğünde olacak. Yürüyüş parkurlarını, bisiklet yollarını, otopark alanlarını, kamu binalarını bünyesinde barındıracak. Yollarla ilgili 1 milyon metrekarelik alanın tamamının yapım bedeli TOKİ tarafından karşılanıyor. Bununla ilgili esnafa ücret yansıtılmadı, yansıtılmıyor. Esnaf sadece kendisi için yapılan kapalı alanın arsa bedelini ve inşaat maliyetini ödüyor.”

Önemli adım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Mevlana Çarşısı ve çevresini de dönüştüreceklerini vurguluyor. “Önemli hamleler yaptık, yapıyoruz” şeklinde konuşuyor. Altay, Konya’nın kalbinde kentsel dönüşüm projesi hayata geçirdiklerini hatırlatıyor. Mevlana Çarşısı’nda çevre ve iç saha çalışmalarının tamamlandığını ve yıkım faaliyetlerinin devam ettiğini bildiren Altay, şu açıklamalarda bulunuyor: “Burada mayıs ayı itibarıyla kaba inşaatı bitirmeyi planlıyoruz. Altın Çarşı’da ise dükkânlar boşaltıldı. Şu anda yıkım işlemi sürüyor. İnşallah orada da nisan itibarıyla imalata başlamayı ve 2021 içerisinde Altın Çarşı’yı ve Mevlana Çarşısı’nı yeni yüzüyle esnafımıza, Konya’ya, Türkiye’ye lâyık bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı iki vardiya halinde tüm hava şartlarına rağmen bir an önce tamamlamak için gece gündüz demeden yoğun olarak sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun.”

Erdoğan'a teşekkür

Mevlana Çarşısı ve çevresinin kısa sürede dönüşüm alanı ilan edildiğini anımsatan Uğur İbrahim Altay, “Cumhurbaşkanı Kararı’nın çıkması 34 gün sürdü. Eskiden olsa konu Bakanlar Kurulu’na gider, kabine üyeleri tarafından imzalanırdı, karar 6-8 ayda alınırdı. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un çok büyük katkısı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum” diye konuşuyor.

Sıra bize geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deffatle Konya’yı dünyanın en güzel şehirlerinden birini yapmakta kararlı olduklarını belirtiyor. Altay, şu görüşleri paylaşıyor: “Konya her şeyin en güzelini hak ediyor. Çünkü bu şehir bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize, bize çok büyük destek verdi. Her seçimde rekorlar kırarak destek verdi. Sandıkta vatandaşımız gereğini yaptı. Şimdi gereğini yapma sırası bizdedir. Biz de gece gündüz demeden Konya’nın tüm projelerini takip ediyoruz. İnşallah burası çok güzel bir cazibe merkezine haline gelecek. İnşallah 2023’te çok daha farklı bir Konya’yı hep birlikte göreceğiz. Mevlana Çarşısı’ndaki dönüşümün hayırlı olmasını diliyorum.”