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Oruç Konya bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Oruç

Konya bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başlandı. Bayram sebebiyle hangi ilde saat kaçta bayram namazının kılınacağı araştırılıyor. Peki, Konya’da ramazan bayramı namazı saat kaçta? Konya ilçeleri bayram namazı saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-05-01 16:13:00 -
Konya bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

2 Mayıs Pazartesi günü ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek. Bayram namazının ise saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, bayram namazı saat kaçta?

Konya bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Merkez’de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.25’te kılınacak.

Ahırlı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Ahırlı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.27'de kılınacak.

Akören bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Akören'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Akşehir bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Akşehir'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.28'de kılınacak.

Altınekin bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Altınekin'de Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.

Beyşehir bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Beyşehir'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.28'de kılınacak.

Bozkır bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Bozkır'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Cihanbeyli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Cihanbeyli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.

Çeltik bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Çeltik'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Çumra bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Çumra'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.

Derbent bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Derbent'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Derebucak bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Derebucak'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.29'da kılınacak.

Doğanhisar bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Doğanhisar'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.27'de kılınacak.

Emirgazi bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Emirgazi'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.19'da kılınacak.

Ereğli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Ereğli'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.19'da kılınacak.

Güneysınır bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Güneysınır'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.

Hadim bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Hadim'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Halkapınar bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Halkapınar'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.18'de kılınacak.

Hüyük bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Hüyük'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.28'de kılınacak.

Ilgın bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Ilgın'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

Kadınhanı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Kadınhanı'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.25'te kılınacak.

Karapınar bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Karapınar'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.

Kulu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Kulu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.

Seydişehir bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Seydişehir'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.28'de kılınacak.

Tuzlukçu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Tuzlukçu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.27'de kılınacak.

Yalıhüyük bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Yalıhüyük'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.27'de kılınacak.

Yunak bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Konya Yunak'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.26'da kılınacak.

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