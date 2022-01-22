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Gündem Konya-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı mı? Konya-Antalya karayolu ulaşımı nasıl yapılıyor?
Gündem

Konya-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı mı? Konya-Antalya karayolu ulaşımı nasıl yapılıyor?

Konya-Antalya karayolu kapalı mı? Yoğun kar yağışı sebebiyle Seydişehir ilçesi çıkışında polisler araçların Antalya yönüne gitmelerine izin vermiyor. Peki, Konya’dan Antalya’ya nasıl gidiliyor? Antalya-Konya yolu açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-22 16:02:00 -
Konya-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı mı? Konya-Antalya karayolu ulaşımı nasıl yapılıyor?

Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Peki, Antalya Konya yolu ne zaman ulaşıma açılacak?

Konya-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı mı? Konya-Antalya karayolu ulaşımı nasıl yapılıyor?

Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkiinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Konya'nın Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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